Folkemøte om sykehuset

Det legges opp til folkemøte og debatt i Flekkefjord kultursenter Spira.

Debatten ledes av lokalavisen Agders redaktør, og sykehusforkjemper, Kristen Munksgaard, og i panelet sitter stortingspolitikerne Hans Fredrik Grøvan (KrF) fra Lyngdal, Ingunn Foss (H) fra Lyngdal, Odd Omland (Ap) fra Kvinesdal og Kjersti Toppe (Sp) fra Bergen, Iselin Nybø (V) fra Stavanger, samt stortingskandidatene Gisle Meininger Saudland (Frp) fra Flekkefjord og Mali Steiro Tronsmoen (SV) fra Tromsø.

I forslaget som sykehusdirektør Jan Roger Olsen la fram mandag for en uke siden, ble det gjort klart at han ønsker å legge ned traumemottaket på sykehuset i Flekkefjord. Dette som følge av at han ikke ønsker å ha akuttkirurgi på sykehuset.

Leder av aksjonskomiteen, Sigmund Kroslid, er på ingen måte fornøyd med innstillingen fra sykehusdirektøren.

Les innstillingen her: Her er innstillingen

- Jeg tenker at han har gjort et fryktelig dårlig valg uten å ha godt nok grunnlag for det. Han har ikke grunnlag i de vurderingene han har gjort på kvalitet, han har ikke grunnlag i de vurderingene han har gjort på økonomi - fordi de er så dårlige at de står til stryk - og han gjør det slik at brukerne her i Lister-regionen får et dårligere tilbud når det gjelder sykehus enn det de har i resten av fylket, og det synes jeg ikke noe om, sier Kroslid.

Les også: - Tror han vil endre innstillingen

Les også: Sendte direktøren hjem med noe å tenke på

Les også: Aksjonslederen gir ikke opp