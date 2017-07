– Tidligere har jeg hatt salongen på Helvik i ni år, men nå har jeg kjøpt nytt hus her på Brynebrinken og flyttet salongen inn hit. Her er det også mer sentralt enn det var på Helvik, og lokalene er større. Så jeg tror dette skal bli bra, sier innehaver Panida Birkrem.

Da hun kom fra Thailand til Norge, hadde hun først salongen i Vanse i et år før hun flyttet til Helvik, noe som gjør at hun har ti års erfaring med denne salongen i Norge.

– Før det jobbet jeg som frisør i Thailand i tre år og gikk på skole i et år for å bli frisør. Så tilsammen har jeg 13–14 års erfaring innen dette yrket, sier Birkrem.

Salongen driver hun for seg selv, og tar både frisør og massør-oppdrag.

– Jeg er både frisør og massør. I Thailand er det vanlig å ha frisør, massasje og alt med velvære i et. Som frisør er det både herreklipp, dameklipp og barneklipp, manikyr, pedikyr, ansiktsbehandling, bryn, hårfarging og massasje, sier Birkrem.

Olav Hoel

Av massasje tilbyr hun forskjellige typer thai-massasje.

– Jeg tilbyr thai-massasje, thai aroma-massasje og rygg-, nakke- og skuldre-massasje. Det er en del som kommer for thai aroma og rygg-, nakke, og skuldre-massasjen særlig. Det er en effektiv behandling, og jeg har kunder til massasje hver dag, sier Birkrem.

Selv om hun nå har fått et større lokale enn hva hun hadde tidligere, kommer hun til å fortsette å tilby det hun har gjort tidligere.

– Men i fremtiden har jeg lyst til å leie ut et massasjerom i 2. etasje slik at flere også kan jobbe her, avslutter Birkrem.