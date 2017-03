Flere tatt i fartskontroll

Flere førere ble tatt for høy fart under to kontroller i Kvinesdal kommune onsdag ettermiddag.

Politiet melder om at det var trafikkontroll på fylkesvei 461 ved Gluggevann i perioden fra klokken 15 til klokken 17. Her ble det skrevet ut to forenklede forelegg der høyeste hastighet i 80-sonen var 106 km/t. Det ble også utstedt to forenklede forelegg for mobilbruk.

Politiet opplyser at de i samme tidsperiode hadde trafikkontroll på Røyslandssletta på samme fylkesvei. De informerer ikke om hvor mange som ble tatt der, men kun at høyeste hastighet som ble målt var på 94 km/t i 70-sonen.