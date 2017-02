Flere pågrepet i narkotikasak

Den 24 år gamle mannen, som er blitt omtalt som lederen av ligaen ble natt til torsdag pågrepet, sammen med sin 23 år gamle medhjelper, også han fra Lyngdal, og en polsk statsborger i Kristiansand.

Totalt sju personer er pågrepet i saken, tre i Kristiansand og fire i Lyngdal.

Det skriver Fædrelandsvennen.

De tre ble fredag fremstilt for varetektsfengsling. Fengslingsmøtet gikk for lukkede dører.

Ifølge avisen skal de være siktet for befatning med flere kilo med narkotika.

Det var NRK Sørlandet som omtalte saken først.

Politiadvokat Jørgen Henriksen opplyser til NRK at tre personer er siktet for befatning med amfetamin, og at det er snakk om grove overtredelser.

Flere personer skal være pågrepet i saken, både i Lyngdal og i Kristiansand. Politiet utelukker ikke flere pågripelser.

I november ble tre personer, som politiet mente var hovedmenn i ligaen dømt til lange fengselsstraffer, for å ha forsynt store deler av Sørlandet med narkotika.

Les også: Lyngdøl (24) anker narkodommen

En 24-åring fra Lyngdal, som er blitt omtalt som lederen av ligaen, ble dømt til sju og et halvt års fengsel. Påtalemyndigheten mener han omsatte narkotika for minst 2,3 millioner kroner i perioden fra våren 2014 til høsten 2015, og han hadde en rekke medhjelpere som hjalp ham med å distribuere narkotikaen.

24-åringen erkjente delvis straffskyld i retten, men har anket dommen.

Han slapp før jul ut fra soning av en gammel dom. Politiet har ønsket å holde ham varetektsfengslet, men har ikke fått medhold.

Hjemme på sin egen bopel skal han ha produsert amfetaminpakker med egne logoer, samtidig som han var omgitt av dyre luksusbiler. Fremgangsmåten skal ha gitt assosiasjoner til TV-serien Breaking Bad.

En 23 år gammel lyngdøl ble i samme sak dømt til fire år og tre måneders fengsel, mens en 52 år gammel mann fra Mandal ble dømt til tre år og seks måneders fengsel i saken.

Les også: - Vanskelig å feste lit til det han forteller

Politiet har tidligere uttalt at så mange som 100 personer kan ha vært involvert i narkotikahandelen. Et 30-talls personer er blitt straffeforfulgt. Flere av disse er domtfelt.

Les også: Dette er lyngdølen politiet mener har forsynt Sørlandet med narkotika