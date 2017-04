- Til sammen har det blitt ryddet cirka 25 sekker plastikk fra Hobdestranden og urene rundt, forteller Grethe Johannessen fra Lyngdal.

Det var hun og Eli Berntsen fra Stavanger som bestemte seg for å samle barn og foreldre til en dugnad for å rydde på Seli. Johannessen og Berntsen har begge hytte på øya. Sammen med sine egne barn og andres barn og foreldre bidro de torsdag til mindre plast på Sælør.

– Vi tenker at det er kjempeviktig å bidra i arbeidet med å fjerne plastikk fra naturen og havet. Alle sekkene inneholdt hovedsakelig plastikk. I tillegg var det kjempegøy for barna (og litt foreldrene) å få ett lodd per fylte sekk i kystlotteriet.

25 poser tilsvarer 25 lodd i kystlotteriet.

Satser på kystlotteri