Fiskeskøyte sank ved kai

Klokken 17.35 melder politiet i Agder via sin Twitter-tjeneste at nødetatene har rykket ut til Angholmen på Feda i Kvinesdal klokken 17.08.

Årsaken til utrykningen, er at det ligger en sunket, eldre fiskeskøyte til kai ved Kvina verft.

Politiet opplyser i en påfølgende melding at det ikke er er noen opplysninger pr. nå om at det er folk ombord i skøyta.

- Oppdateres, avslutter politiet.

Da vår mann på stedet pratet med politiet rett etter kloken 18.00 gikk dykkere i sjøen for å forsikre seg om at det ikke er noen ombord i skøyta. Ifølge politiet på stedet er det ikke noe som tyder på at så er tilfelle, men de vil sjekke for sikkerhet skyld.

- Båten har tidligere blitt lenset. Dykkere fra brannvesenet har undersøkt båten. Ingen personer i båten. Ingen fare for forurensing. Kvinesdal kommune vil håndtere saken videre, heter det fra politiet klokken 18.34.