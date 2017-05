– Når man ser på skadene på bilen, og tenker på hvilke krefter som er i sving, så er det ingen tvil om at de har hatt flaks, sier operasjonsleder Per Kristian Klausen i Agder politidistrikt til Lister24.

Politiet fikk melding om trafikkulykken, et par kilometer øst for Vatland på E 39 i Lyngdal klokken 10.24 mandag. Meldingen gikk på at en bil hadde gått rundt, og havnet på hjulene igjen.

– Bilen var på vei østover da det høyre hjulsettet havnet utenfor asfaltkanten. Føreren fikk bilen opp på veien igjen, men mistet kontrollen og kjørte i autovernet på motsatt side av kjørebanen. Deretter ble bilen kastet tilbake i fjellet på andre siden, før den gikk trill rundt. Heldigvis havnet bilen på hjulene igjen. Og heldigvis kom det ikke bil imot, forklarer Klausen.

De fire personene i bilen, en 19 år gammel sjåfør og tre 18 år gamle passasjerer, alle fra Kristiansand ble alle kjørt til legevakt i Flekkefjord for en sjekk. De fire er russ, ifølge Agderposten.

– Det var et vitne som så det som skjedde. Farten anslås å ha vært rundt 80 kilometer i timen, som fartsgrensen på stedet, da ulykken skjedde. Det er ikke mistanke om promillekjøring, sier Per Kristian Klausen.

E 39 ble stengt umiddelbart etter ulykken i forbindelse med redningsarbeidet. Alle nødetater rykket ut. Etter hvert ble trafikken åpnet i et felt, før veien ble ryddet og åpnet for normal trafikk ved 11.45-tiden.

Tom Arild Støle

