Farsund-mann (51) alvorlig skadet

– Tekniske etterforskere er nå på stedet, og vi holder på med taktisk etterforskning. Det ble tatt blodprøve av begge personene. Men dette er ren rutine og det foreligger ikke mistanke om båtkjøring i ruspåvirket tilstand, sier etterforskningsleder Siv Tveit, som bekrefter at de to involverte er fra Farsund og Lyngdal.

Silje Tofte fra teknisk avdeling i Kristiansand er på Abilsnes.

– Vi undersøker båten og brygga, og dokumenterer skadene. Når det gjelder årsak holder vi alle muligheter åpne. Foreløpig vet vi lite, sier hun.

– Hvordan dette kan ha skjedd blir bare spekulasjoner. Det kan være tekniske årsaker, eller at mørket har hatt en medvirkende årsak, sier operasjonsleder Audun Eide til Lister24 torsdag morgen.

Meldingen om at en båt hadde kilt seg fast under en brygge ved Abelsnes i Flekkefjord ble lagt ut på Twitter av politiet klokken 22.36. Ved 23-tiden ble båten lokalisert.

Da hadde den ene av de to mennene via mobiltelefon orientert politiet om at den andre mannen var alvorlig skadet.

– Mannskapene søkte en stund før de fant båten. Det er ganske mange brygger i området, opplyser Eide.

Malene Lundberg Sørensen

Etterhvert fikk man de to mennene på land, og klokken 23.20 ble den hardest skadde Farsund-mannen hentet med luftambulanse og kjørt til sykehus i Stavanger. Han skal ha pådratt seg alvorlige hodeskader. Mannen fra Lyngdal er lettere skadet og ble kjørt til sykehus i Flekkefjord.

De to hadde hatt et oppdrag i eller ved en oljerigg ved Flekkefjord da de satte seg i båten og altså til slutt havnet under ei brygge ved Abelsnes.

Universitetssjukehuset i Stavanger opplyste torsdag formiddag at mannen fra Farsund er alvorlig skadet. Tilstanden blir beskrevet som stabil.