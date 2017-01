Har du et kjæledyr utenom det vanlige? Et som ikke helt er i tråd med loven? Kanskje en slange eller annet eksotisk dyr? Eller kanskje du kjenner noen med et?

Da vil jeg gjerne høre fra deg.

Jeg er interessert i å høre hva dyret betyr for deg, og hvorfor du tilskaffet deg det. Anonymitet er selvsagt valgfritt.

Ta kontakt på e-post: malene@lister24.no, eller ring meg på mobil 954 98 115.