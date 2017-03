Drivende fritidsbåt muligens stjålet

- Fritidsbåten som var i drift er nok muligens stjålet, opplyser kaptein Jarl Pedersen på RS "Oscar Tybring IV" til Lister24 like før klokken 12 søndag.

Han oppfordrer folk som eier en 21 fot stor Ibiza om å sjekke at båten ligger på sin vante plass. Mannskapet har fortøyd båten ved Stavebygget ved Listerveien.

Det var klokken sju søndag morgen at Hovedredningssentralen Sør-Norge (HRS) fikk melding om at en fritidsbåt lå og drev i sjøen utenfor kjøpesenteret Amfi i Farsund. Man antok at årsaken var at fortøyningen er slitt, men tok ingen sjanser og sendte ut redningsskøyta for å sjekke situasjonen.

Bildene som Klaus Peter Muller sendte avisen ved 10-tiden viser at båten var i drift noen hundre meter innover enn nevnte Amfi, nærmere bestemt mot rundkjøringen til Skråveien. Så fikk altså redningsskøytas mannskap fortøyd båten til land.