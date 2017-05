110 Agder melder via Twitter klokken 20.40 tirsdag at brannvesenet i Lyngdal kjører ut på en brann i en flissilo i Fiboveien i Lyngdal.

Klokken 20.46 melder politiet i Agder at det brenner i bygg/bedrift i Fiboveien og at nødetater er sendt til stedet.

Befalsvakten hos brannvesenet i Lyngdal opplyser til Lister24 klokken 20.55 at brannvesenet akkurat har kommet til stedet, og at han derfor ikke har full oversikt over situasjonen ennå.

– Foreløpig ser det ikke så dramatisk ut, opplyser han.

Brannen er i en flissilo tilhørende Alloc.

– Ulmebrann i en frittstående silo inneholdende flis. Ikke fare for personskade. Ikke åpne flammer. Jobbes på stedet for å begrense spredning, heter det fra politiet på Twitter klokken 21.03.