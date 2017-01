Brannvesenet ut på pipebrann

Brannvesenet i Flekkefjord er på vei til en enebolig på Bjørkmyra på Sira hvor det er meldt om pipebrann.

- Vi har fått bekreftet at det er pipebrann, men jeg vet ikke noe mer enn det foreløpig siden vi er på vei opp nå, sier brannvakt, Kai Henning Velund, til Lister24 ved 11-tiden lørdag.

Litt senere kunne Velund fortelle at det ikke skal være fare for spredning.

- Det er god varme i pipa, men de meldingene som jeg har fått går på at man har kontroll og at det ikke skal være fare for at det sprer seg til resten av huset.