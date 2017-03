Brann i båtstø

Det var like før klokken 13.30 at brannvesenet meldte om husbrann på Grønnes. Det viste seg å være i en båtstø. Innsatsleder hos brannvesenet, Svein Rolf Salvesen, sier til avisen Agder at brannen startet i et sikringsskap og at den deretter spredte seg til en fritidsbåt.

- Vi sendte raskt en mann ned for å slukke brannen, og det gikk relativt raskt. Heldigvis, for hvis ikke kunne dette blitt forholdsvis dramatisk. Det ble raskt konstatert at det ikke befant seg folk i båtstøet. Når det gjelder spredningsfaren, er ikke den så stor – det er solide brannceller mellom boligene, sier Salvesen til avisen.

Ifølge politiet er to gutters lek med lighter og sprayboks som er årsaken til brannen. Foreldrene vil bli varslet. Kriminaltekniker vil undersøke brannstedet og sak blir oppretter, melder politiet.