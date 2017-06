Det startet med en melding klokken 00.30 om at det var bråk på Lista. Politiet kjørte til stedet, og viste bort fire personer.

Så, en drøy halvtime senere, klokken 01.05 ble det meldt om slagsmål ved Rosfjord i Lyngdal. Politiet opplyser at de har vært på stedet, og at det er noe uoversiktlig hva som hadde skjedd. «Uvisst om det kommer anmeldelse», skriver politiet på Twitter.

Klokken 01.00 rykket politiet ut til en slåsskamp i forbindelse med countryfestivalen på Lista. En person opplyste at han var blitt slått ned av en ukjent gjerningsmann. Fornærmede ble avhørt, og politiet har opprettet sak på forholdet.

Klokken 01.53 har politiet loggført at to menn, på 19 og 20 år anmeldes for ordensforstyrrelser ved countryfestivalen på Lista.

Klokken 02.31 anmeldes en 21 år gammel mann for drikking på offentlig sted i Lyngdal.

Klokken 02.51 fikk politiet inn en klage på høy musikk på Rosfjord, en snau time etter at programmet for Rosfjord Beachparty var over. Lovens lange arm rykket ut, og fikk dempet musikken.