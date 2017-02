Utrykningspolitiet har hatt kontroll i Eiken i Hægebostad lørdag.

Operasjonsleder i Agder politidistrikt melder via operasjonssentralens Twitter-konto at to bilførere ble tatt for fart og to fikk gebyr for manglende bruk av bilbelte.

Politiet la ut meldingen klokken 15.00 lørdag.