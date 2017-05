– Vi har ikke helt oversikt over hvor mange biler som er blitt skadet. Det viktigste er at ingen personer ble skadet, sier daglig leder av Lindland Maskin AS, Sigve Lindland til Lister24.

Like før klokken 1400 tirsdag skulle et parti fjell inne på Lindland Maskin AS sitt område på Akersmyr øst for Litleåna sprenges. Forut for sprengningen satte maskinentreprenøren ut vakter som passet på at det ikke var folk ute på parkeringsplassen eller andre områder rundt laminatgulvprodusenten Alloc sitt anlegg på Rom.

Kort tid etter at sprengladningen gikk av i fjellpartiet, landet flere mindre steiner, noen på størrelse med en knyttneve, over parkeringsplassen. Heldigvis ble det ingen personskader, men flere biler har fått omfattende skader.

– Sprengningen skjedde rundt 150 meter i luftlinje fra parkeringsplassen. Heldigvis ble ingen personer skadet, gjentar Lindland.