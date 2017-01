Agder politidistrikt melder via Twitter at en bil kjørte av veien på Drageland i Lyngdal natt til søndag. Politiet fikk melding om trafikkuhellet klokken 01.36.

Da politiet kom til stedet var det to uskadde menn på 23 og 24 år ved bilen. De to ble ikke enige om hvem som hadde sittet bak rattet og kjørt den aktuelle bilen. Begge to var ifølge politiet åpenbart beruset, og det ble tatt blodprøver av begge to samt beslag av førerkort.

Politiet oppretter sak på forholdet.