En bil med to personer i kjørte natt til fredag av fylkesvei 229 ved Røynåsheia i Lyngdal og landet på taket. Nødetatene rykket ut til stedet.

Ifølge Agder-politiets operasjonssentral ble ingen personer skadet i trafikkuhellet.

- Fører forklarer at han har forsøkt å unngå et dyr. Nødetatene drar fra stedet, het det fra politiet en stund etter at den første meldingen om hendelsen ble twitret fra operasjonsleder.