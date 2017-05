Bil havnet opp-ned

Like før klokken 04.00 grytidlig torsdag morgen fikk politiet melding om en bilulykke i Flekkefjord:

– En bil har gått rundt på taket ved Tunveien. Nødetatene er på stedet. En mann kjørt legevakt for kontroll, het det fra operasjonsleder i Agder politidistrikt via Twitter.

Uregistrert bil

Litt senere fulgte operasjonsleder opp med å opplyse via samme kanal at bilfører anmeldes for «kjøring i påvirket tilstand, uten gyldig førerkort, bruk av uregistrert bil og brudd på Vegtrafikklovens § 3.»

– Hensynsfullt

Vegtrafikklovens § 3 lyder: «Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen.»

Lettere skader

Akuttmottaket ved Sørlandet sykehus informerte via Twitter torsdag morgen at mannen er mottatt ved sykehuset i Flekkefjord med lettere skader.

POlitiet stanset forøvrig også klokken 23.10 en mannlig bilfører i Flekkefjord som ble anmeldt for kjøring i påvirket tilstand og som fikk førerkortet beslaglagt.