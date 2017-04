– Flere vitner har sett hendelsen, og sett to som stakk fra stedet. Det er da to russ som fremstår som beruset, og en av de to er utpekt som gjerningsmann, opplyser politibetjent Lasse Moe til Lister24.

Det var tidlig lørdag kveld at politiet fikk melding om et knust vindu ved Sparebanken Sør i Farsund. Patruljen som tok turen fant fort ut at det ikke var knust noe vindu på selve bankbygningen, men på en frittstående oppslagstavle som brukes til å annonsere for eiendommer til salgs.

– Den navngitte gjerningsmannen blir anmeldt for skadeverket her, og er bortvist fra Farsund sentrum frem til søndag klokken åtte, forteller Moe.

Et av vitnene som så hendelsen sier til Lister24 at han så en russ knuse glasset med overlegg.