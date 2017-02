Fredag ettermiddag gjennomførte Utrykningspolitiet trafikkontroll i Lyngdal. Resultatet var nedslående. Ifølge Politiet i Agder på Twitter ble det utstedt 11 gebyr for manglende beltebruk, seks forelegg for bruk av håndholdt mobiltelefon og et forelegg for manglende sikring av barn i bil.