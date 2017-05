Guttene stakk fra stedet på moped mens båten kjørte videre i gir i fjorden. Redningsskøyte ble sendt ut og tauet båten til kai.

– Det ser ut til at ungdommene også har vært i flere båter. Politiet er på stedet, skriver politiet på Twitter like før klokken 21.00 søndag kveld.

Lister24 snakket med innsatsleder Ingve Flikka på stedet, ved Price ved Farsund senter, klokken 21.15.

– Vi har noen navn og noen båthavner vi skal sjekke ut. Vi usikker på hvem som eier båten, sier Flikka.

Mona Wikøren

Politiet er interessert i tips til Politiets operasjonssentral eller Farsund lensmannskontor.

– Omstendighetene tyder på at båten er stjålet. Vitner har fortalt at det var tre personer som kjørte båten i fjorden. Ungdommene skal ha kjørt til kaien ved Price, hoppet på land og latt båten kjøre videre på sjøen, sier Flikka.

Da redningsskøyta kom til båten, sto den i gir i lav fart.

– Hva kan dere si om at tyvene kan ha vært i andre båter?

– Vi har fått opplysninger om at de kan ha vært i en annen båt også. Vi skal dit og sjekke dette nærmere senere, sier Flikka.

Han forteller videre at når politiet får inn melding om at en båt kjører på sjøen uten fører, som i dette tilfellet, så kan det oppstå mistanke om at noen kan ha falt i sjøen.

– Vi har imidlertid ikke grunn til å tro at at noen har falt over bord i dette tilfellet, sier Flikka.