– Her kan folk bli vist rundt på bedriften og se hva vi driver med, enten av en de kjenner som jobber her eller av en annen. De som jobber her vet hvilke bedrifter vi jobber for, så de som kommer kan få en god innsikt i det som skjer her. Vi håper derfor at mange kommer og vil se hva vi holder på med, sier daglig leder Unni Skofteland.

Ifølge henne er det i hvert fall tredje gang de arrangerer åpen dag, og responsen har vært god.

– Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger fra folk som synes det er fint å komme og se hvordan det er i denne bedriften. På det meste er det 55–60 personer i sving her, sier Skofteland

Bedriften driver med mye forskjellig, blant annet trebearbeiding, plastpålegging, metallarbeid, lasermerking, makulering, catering, baking, sliping av sagblad, transport, og så videre.

– Så her kan man for eksempel se noe sage litt med motorsag, de plenklipperne vi bruker og ellers de produksjonene vi har inne. Her er det mye mat og catering hvor vi blant annet baker, lager rundtykker og salater, sier Skofteland.

Q43, som er eid av Lyngdal og Farsund kommuner, tar for det meste oppdrag for bedrifter, og har avtaler med firmaer som Fiboen, Nordic og Alloc. I tillegg tar de oppdrag for begge kommunene de eies av.

– Vi har også et service-team som hver mandag har en miljørunde hvor de plukker søppel. Her begynner de i Handelsparken og ender opp ved idrettplassen, sier Skofteland.