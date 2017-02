En fisker ble tirsdag formiddag kjørt i ambulanse til Flekkefjord sykehus etter en arbeidsulykke på Hidra, melder politiets operasjonssentral.

Fiskeren ble truffet av et fiskeredskap under lasting av fisk fra et oppdrettsanlegg og over i en arbeidsbåt.

Fiskeren var ved bevissthet da han ble hentet av ambulansen.

Arbeidsulykken ble meldt klokken 09.56.

Klokken 11.45 sier politiet at mannen er til undersøkelse på sykehus og sannsynligvis ikke er alvorlig skadet.

Politiet oppretter sak. Arbeidstilsynet er varslet.