– Man må alltid være på vakt, særlig når man går inn i påsken med helligdager og mange som reiser bort, sier Ruud, som i tillegg til å være lensmann i Lyngdal også er leder for driftsenhet Vest i Agder politidistrikt.

Tirsdag gikk politidistriktet ut med en advarsel om mulige grove tyverier fra boliger i påsken. De siste ukene har politiet mottatt flere bekymringsmeldinger om såkalte «døvstumme» selgere og tiggere fra innbyggere i Aust-Agder, fortrinnsvis i Grimstad og Arendal.

– Vi frykter at dette er mobile vinningskriminelle som er ute og utfører rekognosering for å finne passende boliger som står tomme eller vil stå tomme i påsken, for så å komme tilbake og slå til mot boligene, sier politistasjonssjef ved Grimstad politistasjon, Terje Gundersen.

Politiet har ikke konkret mottatt slike bekymringsmeldinger i Lister-regionen, men på Facebook er det de siste dagene blitt lagt ut flere meldinger om mistenkelige østeuropeere som går rundt og ringer på hos hus i Flekkefjord-området.

– Vi har hørt nyss om at det er noen rumenere som er rundt og selger bilder og gjenstander. Hvis noen har en plagsom fremtreden kan politiet gjøre noe med det. Hvis publikum mener oppførselen er mistenkelig, er vi selvsagt også interessert i å høre om det, sier Anne Margrethe Ruud.

Hun forteller at det er en stund siden har vært registrert at mobile vinningskriminelle har gjort innbrudd i bolighus vest for Kristiansand.

– Men når fremmede er rundt og kikker, kan det være at de er rundt og rekognoserer. Pass derfor ekstra godt på, og se gjerne bort til naboens hus for å se at alt ser normalt ut, oppfordrer Ruud.

Politiet har en rekke råd og tips som kan være effektive tiltak mot tyveri fra bolig. I tillegg til å følge med i nabolaget, frarådes folk å publisere på sosiale medier at de er borte. Folk bes også om å ha lys på ved og i boligen. Politiet ber blant annet også folk om å ikke legge verdisakene sine slik at de lett kan sees av dem som står ute. Det oppfordres også til å rydde vekk stige og annet verktøy som ligger ute.