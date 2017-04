– Tre personer, alle fra Kvinesdal, er anmeldt i kjølvannet av hendelsen, sier operasjonsleder Audun Eide i Agder politidistrikt til Lister24.

Det var klokken 02.13 natt til lørdag at politiet ble oppringt fra vitner om et masseslagsmål i Kvinesdal sentrum.

Da politiet ankom drøye 20 minutter senere var det fortsatt ampert på stedet.

0213 Kvinesdal: melding om 15-20 personer som sloss. Politiet er på stedet med flere patruljer og har kontroll på situasjonen. Oppdateres — Politiet i Agder (@politiagder) April 1, 2017

En 24 år gammel mann ble kjørt til arresten i Kristiansand etter hendelsen. Han er anmeldt for vold mot politiet, etter at han skal ha blandet seg inn i pågripelsen av en annen av slåsskjempene. 24-åringen skal ha dyttet en polititjenestemann over to andre som slåss. Mannen skal ha blitt påført pepperspray av politiet under pågripelsen.

En 22 år gammel mann er anmeldt for ordensforstyrrelse. Han skal ifølge politiet ha vært involvert i slåssingen, og ble ifølge Eide påført brudd i nesen og muligens i ribben. 22-åringen nektet å ta imot helsehjelp på stedet.

Enda en 22 år gammel mann er anmeldt i saken, for å nekte å etterkomme politiets ordre, samt for å hindre politiets arbeid.

I tillegg til fire politipatruljer, bestående av i alt åtte tjenestemenn, rykket også to ambulanser ut. Ingen skal ha blitt kjørt til sykehus etter hendelsen.