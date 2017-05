– Folk har det egentlig ganske godt i dag. Men de store forskjellene begynner å bli synlige nå. Derfor håper jeg vi vinner valget til høsten, sier Ap-veteranen i Lyngdal.

Hun var en av snaut 50 som markerte 1. mai under det tradisjonelle arrangementet i eldresenteret i Lyngdal.

Fakta: Arbeidernes internasjonale kampdag, en dag for å vise arbeiderklassens styre, og føre fram viktige saker for arbeidsfolk. Har vært en internasjonal demonstrasjonsdag helt tilbake til 1890, da den amerikanske landsorganisasjonen gjennomførte generalstreik som et ledd i kampen for åttetimersdag. 1. mai ble offentlig høytidsdag og lovfestet fridag i Norge i 1947.

– Tradisjon

– Dette med 1. mai har vært en tradisjon i mange, mange år. Det er veldig viktig å markere denne dagen, mener hun.

Hun og de fremmøtte fikk servert eksotisk frokost fra en av Lyngdals innvandrerbutikker, mens appellene ble holdt.

Maten ble fordøyet i takt med det politiske budskapet.

Appellene bar tydelig preg av at det er valgår i år, og av at Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti ønsker et regjeringsskifte etter fire år på sidelinjen.

Hovedtaler Trond Henry Blattmann understreket i sin tale Arbeiderpartiets fanesak i alle år: Arbeid til alle.

– Sjelden har dette med arbeid til alle vært viktigere enn i dag. Etter fire år med Høyre og Fremskrittspartiet i regjering, er sysselsettingen den laveste i dette landet på 20 år, sa Blattmann, og avsluttet sin appell med Yngve Hågensens sitat om at det ikke er tilfeldig at blindtarmen ligger til høyre og hjertet til venstre.

Tom Arild Støle

– Krise

Emina Mahic fra AUF Lyngdal fulgte opp:

– Arbeidsledighetskrisen er vår største utfordring. Dagens regjering bagatelliserer at Norge har den høyeste ledigheten på 20 år. Jeg kaller en spade for en spade. Det er krise. Over 120.000 enkeltsjeler står uten jobb. Dette synes jeg er tragisk, sa Mahic i sin appell.

Hun pekte på at ungdommen er fremtidens ressurs, og at arbeidsledigheten blant unge øker kraftig i Norge.

– Vi fortjener en regjering som lytter til ungdom, og som tar oss på alvor. Arbeid for alle har vært et slagord for Arbeiderpartiet i mange år. Nå er det på tide at vi tørker vekk støvet av dette slagordet, og tar det fram igjen. Vi trenger en regjering som har arbeid til alle som en av sine viktigste valgsaker, sa Mahic.

Og SVs sin ungdomskandidat i Vest-Agder, Andreas Landmark holdt appell under 1. mai-markeringen i Lyngdal. Det gjorde også LO og Norsk Folkehjelp. I tillegg besto den to timer lange markeringen av allsang, politisk gjettekonkurranse og rosenedleggelse ved bautaen over 22. juli-ofrene i rådhusparken.

Tom Arild Støle

Fornøyd

– Dette med 1. mai-markering er like spennende hver gang. Men det var godt med folk, omtrent så mange som det var plass til. Innholdet i appellene bærer naturlig nok preg av at vi er inne i et valgår. Tidligere hadde vi markeringen utendørs, men rent værmessig er det langt tryggere å ha det inne, sier Bjørn Bækkelund i Lyngdal Arbeiderparti.

Arrangører for 1. mai-markeringen i Lyngdal var foruten det lokale Arbeiderpartiet, SV, AUF, Norsk Folkehjelp og LO.

Tom Arild Støle