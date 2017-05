Christopher Gundersen

Dersom du var ute og kjørte på Lista mandag kveld, kan det hende du fikk øye på en lang rekke unike biler. Lista Amcar Club arrangerte nemlig sin årlige vårmønstring.

Opplegget startet på Gåsholmen i Farsund. Deretter kjørte de imponerende doningene i lang, lang rekke ut til Nordbygda på Lista, før den felles kjøreturen og treffet ble avsluttet på Brooklyn Square i Vanse.

25-årsjubileum

Amerika-kulturen har i mange tiår preget Lista sterkt. Lista og Amerika er to synonyme ord for mange. Biler er naturligvis en stor del av dette, og for mange er det en stor hobby som det går mye tid og penger til. Mandag ettermiddag var Gåseholmen i Farsund fullt opp med entusiastiske bileiere.

– Dette er en mangeårig tradisjon. Klubben feirer 25 år i år, så da skal vi kjøre mesteparten av 8-tallet, sier formann for Lista Amcar Club, Jan Jørgensen.

Han legger vekt på at treff som dette er en fin sosial opplevelse, og understreker at man ikke trenger å eie en amerikansk veteranbil for å være med på moroa.

– Hva er det som fascinerer deg med disse bilene?

- Det er jo først og fremst formene. Bare se på den en-og-femti Cadillacen der borte, svarer Jørgensen.

50-tallet

Styremedlem og gründer Kenneth Frigstad er blant annet opptatt av historien bak slike biler.

– Det er jo mye av historien bak bilene som fascinerer meg. Foreldrene mine bodde i USA på 50-tallet, og det er 50-talls bilene jeg er mest opptatt av, sier han.

Frigstad var en av dem som startet klubben tidlig på 90-tallet. Lista Amcar club har i dag nærmere 80 medlemmer fra Lista, Vanse, Farsund og Lyngdal.

Ute og kikker

– Alle som har lyst å være med er velkomne. Man trenger ikke å ha bil for å være med. Du kan bli med å se hvordan det fungerer, og heller skaffe deg en bil etterhvert, legger han til.

Og ikke alle hadde med seg biler på treffet mandag, heller.

– I dag er jeg bare ute og kikker. Jeg har en AC Cobra som ikke sviver stående i garasjen, forteller Richard Ones fra Lyngdal mens han kikket på de mange oppstilte bilene på Gåseholmen mandag.

– Jeg liker jo alt med brom og lyd og sånt. Også er jeg jo interessert motorsykler som du sikkert kan se, smiler Ones og viser til Harley-Davidson jakka han har på seg.