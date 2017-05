Christopher Gundersen

Her var det taler fra ordfører Arnt Abrahamsen (Ap), stortingsrepresentant Odd Omland (Ap), og førstekandidat for Rødt Farsund, Yngve Kronstad Johansen.

Stortingsrepresentant Odd Omland stod for dagens hovedtale på arbeidernes internasjonale kampdag. I den 16 minutter lange talen snakket kvindølen mye om historien bak dagens politikk, Arbeiderpartiets ståsted, og deres planer fremover.

Lokale saker

Omland nevnte også flere regionale punkter, som datalagringssenteret som planlegges på Lista, seieren til Flekkefjord sykehus, og fiberkablene som planlegges til Tyskland og Storbritannia.

– For oss var det viktig å få Flekkefjord bort fra dødslisten som sykehuset ble satt på i utkast-meldingen. Nå har vi lagt forslagene på hva akuttsykehusene skal inneholde inn i vårt program. Men det det må følge penger med skal vi kunne utvikle disse sykehusene. Vi hadde 70 millioner kroner mer til Sørlandet Sykehus i vårt alternative budsjett før nyttår, sa Omland om lokalsykehus-seieren.

– Den største saken av næringspolitiske gjennomslag som vi fikk på vårt landsmøte, var saken om datalagringssenteret. Vårt forslag har nå blitt nasjonal politikk for arbeiderpartiet. Agder har fått et spesielt fokus etter våre uttalelser på landsmøtet. Her ligger det muligheter for å skape hundrevis av arbeidsplasser, la han til.

– Trygge jobber

Etter dette var det 1. kandidat for Rødt Farsund, Yngve Kronstad Johansen, sin tur. Han er også klubbleder for fellesforbundet på bildelfabrikken i Farsund.

– LO sitt budskap i år handler om trygge jobber. Det å ha en jobb er det viktigste man har. Det handler om livskvalitet. Har man fått seg en jobb, så finner man trygghet. Men det er stor forskjell på det å ha en fast jobb, og det å ha en midlertidig kontrakt; på det å jobbe fulltid, og deltid, vektla han.

Kronstad Johansen mener også at sosial dumping er en viktig sak.

– Kampen mot sosial dumping er en av de viktigste sakene fremover. Det ble nylig avdekket i Oslo at en latvisk arbeider jobbet for 19 kroner i timen. Kriminelle nettverk er i ferd med å styre hele arbeidslivet. Det er et stort problem for de seriøse arbeidsgiverne som blir utkonkurrert av kriminelle aktører, la Johansen til.

Ordføreren avsluttet

Den siste talen var det Farsunds ordfører og Ap-politker Arnt Abrahamsen som holdt. Han rettet søkelyset mot kampen om å utvikle den lokale næringen, med sikre arbeidsplasser fremover, og på hva som vil skje dersom Arbeiderpartiet vinner valget i september.

– Dette er en stor dag for oss alle. Det er en viktig markering. Her skal vi minne alle de som har kjempet for de rettighetene, og det samfunnet som vi har her i Norge. Den velstanden og lykken som vi har, har ikke kommet av seg selv. Det er mange av våre forgjengere som virkelig har stått på for dette, minnet ordføreren om.

– I vårt lokalsamfunn har vi det godt, men det er fortsatt mange som faller utfor. Vi har vært gjennom en tid med mange reformer, nå håper vi at vi skal få litt ro. Vi håper at en regjering med Arbeiderpartiet vil få mer stabilitet. Dette gjelder i Farsund også. Vi vil få inn kommunesammenslåingen. Vi skal jobbe sammen med våre nabokommuner for å bygge et slagkraftig Lister, sa ordføreren om fremtidsplanene.