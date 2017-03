Snøværet skaper problemer for mange onsdag. Så også i Farsund. En buss måtte blant annet stoppe og legge på kjetting på dekket like ved Kirkebakken etter å ha slitt med grepet ned Sundeveien.

Les også Snøen skaper kaos på veiene Snøværet onsdag går ikke upåaktet hen; politet melder om flere vogntog som står fast.

- Det er mange som sliter nå. Vi venter på strøbil, fortalte Roy Kenneth Bjørnestad til Lister i 14-tiden.

- Men det kan ta litt tid fortsatt før de er her, sa han videre.

For å bedre på situasjonen, satte Bjørnestad i gang med å dirigere trafikken og stengte senere for biler opp Kirkegaten fra Torvet. Dette bidro positivt for trafikken ettersom bilene som kom opp og måtte stoppe midt i bakken, ikke klarte å komme i gang igjen. Dette gjaldt blant annet en Nissan Leaf.

- Hei, kan du hjelpe meg? ropte en fortvilet sjåfør.

Bjørnestad kom til unnsetning og rykket bilen ned i Storgaten, hvor sjåføren fikk snudd og kjørt ned til Torvet igjen.

- Jeg satt helt fast. Det var ingenting som fungerte, sa sjåføren til Lister.