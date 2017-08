– Jeg hadde syklet til et sted for å jogge der, og da jeg var på vei hjem igjen på sykkelen, kom jeg plutselig over noen sauer som hoppet i full fart på høyballene. De hadde det veldig gøy, og hoppet fram og tilbake flere ganger, noen hoppet ned og andre opp, beretter 19-åringen.

Den utflyttede farsundsjenta bor nå i Eiken, og har innsett at sauene der oppe i dalen ikke er som de som holder til på flat-Lista.

– Noe sånt har jeg aldri sett før, så jeg måtte stoppe og se hva som skjedde.

Rudjord fikk etter hvert summet seg over synet, fisket opp mobiltelefonen og filmet en snutt. Den la hun ut på sin egen facebookside, og filmen har naturligvis fått mange likes og visninger.

Når man ser videoen, går gjerne tankene til tegneserien Larsons gale verden. Der ser gjerne dyrene sitt snitt til å gjøre uventede ting når menneskene ikke ser på. Men i motsetning til i tegneserien, ble de denne gangen avslørt. Av en syklist med et mobilkamera.