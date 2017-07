«Vi går ombord» 3. juli

Norsklærer og musiker Jørgen Tjemsland fra Sandes avslørte at han og kona ikke lå til kai i Farsund frivillig. Han fortalte at de var blitt advart av Redningsselskapet om at det ikke var trygt å seile over Nordsjøen. Og dessuten spør han om det virkelig finnes hvaler som er forelsket i svart bunnstoff.