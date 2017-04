Se video: Her fraktes en 220 tonn tung transformator

Hele fire tunge lastebiler i tillegg til motorene til en spesialvogn måtte til for å frakte den over 220 tonn tunge transformatoren fra en spesialbygd kai på Feda til Kvinesdal transformatorstasjon. Dette var den første av fire tunge løft for Statnett som skal sikre bedre strømforsyning mellom Sauda og Kristiansand.