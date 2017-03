Førhelg er tilbake! Skeidar åpnet denne uken dørene til sin 3.500 kvadratmeter store butikk i Handelsparken. Blir det nå møbelkrig i Lyngdal? Vi tok turen for å høre med konkurrentene. Bjørn har testet hvordan det er å jobbe på Burger King, og på Listaheimen skal sang sørge for økt livskvalitet for de eldre.