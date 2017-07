En av familiene som var bortom P4s sommerturné i Farsund, var Maria Knutsen og Atle Wee Førre med barna Leon (8), Emira (10) og Timon på seks måneder, fra Førre i Rogaland.

Malene Sørensen Lundberg

– Vi er på hyttetur med et vennepar og var ikke klare over at P4 skulle hit. Vi hadde egentlig planer om å dra på stranda, men endte opp her, forteller Maria.

Selv om de nesten akkurat hadde ankommet, har de rukket å gjøre seg gode inntrykk av opplegget.

– Det ser bra ut og det virker ut som det er mye kjekt her.

Malene Sørensen Lundberg

VENNINNENE Kristine Sletta Skaar (14) fra Farsund og Emelie Galdal Bach (13) fra Oslo har også tatt turen ut til sommerturneen.

– Vi har vært her mange ganger og det er alltid veldig gøy, forteller Sletta Skaar, og fortsetter:

– Det er veldig bra at de rigger til opplegg her, for det pleier ikke skje så mye i Farsund.

Opplegget i regi av P4s sommerturné bød på alt fra forskerfabrikk for barna, flaskeposter, konkurranser og premier.

Venninnene hadde vært bortom noen av standene allerede.

– Vi har lagd slim. Da tar man en såpe og linsevann, og så får man slim, opplyser Galdal Bach.

Og det er heller ikke for vanskelig, formidler hun.

Men høydepunktet ved dagen er Se & Hørs flaskepost.

– Jeg håper å vinne sydentur, forteller 13-åringen.

Malene Sørensen Lundberg

KAMERATENE Tollef Helland (16), Andreas Lervik (14) og Geir Lervik (16) fra Nærbø i Rogaland er på hytteferie. Men onsdag formiddag befant de seg ute i solværet mellom standene på Torvet.

– Jeg synes det er topp at de har stelt i stand dette. Det er ganske smart, sier Helland.

– Og det samler mange folk, tilføyer Geir.

Planen deres er å gå litt rundt mellom de ulike aktivitetene og bodene og kikke litt.

– Og delta i konkurranse, bemerker Helland.

– Det er det aller kjekkeste, sier Andreas.

Og alle tre er konkurransemennesker, påpeker Helland.

– Den som taper må hoppe i sjøen. I hvert fall nå som det er sagt i avisen, tilføyer han lattermildt.

Malene Sørensen Lundberg