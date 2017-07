– Det var i september 1987 at jeg holdt min første utstilling. Det var i bankkjelleren i det som da het Lyngdal sparebank. Det var over hundre mennesker på åpningen av utstillingen. Derfor har jeg tenkt å feire dette i år med to utstillinger. Først her i mitt eget galleri, Galleri Ole Ertzeid, på Svenevik. Deretter i september på Galleri Bi-Z som åpner nytt galleri i Mandal, sier Ertzeid.

Landet møter havet

I sitt galleri hjemme i boligen sin på Svenevik i Lyngdal, har kunstneren jobbet sent og tidlig for å få klar arbeider, og lokalet klar ført publikum får slippe til på torsdag.

Frem til søndag skal mellom 50 og 60 bilder, fra grafiske trykk, via landskapsmalerier til bilder av moderne ikoner henge i galleriet.

Den siste måneden har han også holdt sommerutstilling ved besøkssenteret ved Lindesnes fyr. Oppslutningen om denne utstillingen har vært bra.

– Utstillingen ved Lindesnes fyr skal henge der ute til september. Det er en sommerutstilling, og besøket har vært bra. Til utstillingen kommende helg har jeg ikke helt oversikt over hvor mange bilder som vil bli stilt ut. Uansett har jeg kalt utstillingen for «Der landet møter havet». Listalandskapet og Lista fyr er sentrale elementer i bildene som skal stilles ut. Denne gangen har jeg forsøkt å se hvordan landet stiger opp av havet, forteller Ertzeid.

Verk til dronningen

Det er ikke bare det lokale kunstinteresserte publikum som i disse dager får nyte Ertzeids arbeider. Dronning Sonja fikk på sin 80-årsdag tirsdag anledning til å se det grafiske verket som Ertzeid har bidratt med til åpning av KunstStall i de gamle stallbyggene på Slottet i Oslo. Over 160 norske kunstnere har donert et grafisk verk i forbindelse med dronningens 80-årsdag.

– Det er stort å være blant kunstnerne som har bidratt på denne utstillingen, mener Ole Ertzeid.