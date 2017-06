«Last weekend in June» er endelig her. Det betyr nok en utgave av American Festival i Vanse. Programmet er proppfullt av artister og fire dager med moro for noen hver.

I anledning årets festival, skal vi i Lister24 lage «Festivalnytt» - et magasinprogram hvor vi gir dere små drypp fra dagen som har vært på festivalen - både lørdag og søndag. I tillegg filmer vi hele paraden og legger den ut sin helhet på nett.

Kanskje møter vi deg på festival?