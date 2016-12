Tak traff nabobygg

Klokken 03:28 melder politiet at deler av et tak har blåst av og truffet et nabobygg.

- Politiet er på stedet og vurderer situasjonen. Ikke personskader, opplyser politiet på Twitter.

Omtrent samtidig fikk politiet inn melding om et tre som hadde blåst over veien i Kvinesdal, og omlag en halvtime senere skjedde det samme på E39 i Lyngdal, ved Skolandsvannet. I Hægebostad klokken 04:44 skal et tre ha blåst over veien på fylkesvei 42, og på en mindre vei til Gaulavik. Senest klokken 07:36 har et nytt tre havnet i veien ved Jåddan på fylkevei 43.

På toppen av alle værrelaterte utrykninger har politiet i tillegg rykket ut til to adresser for å dempe musikken i løpet av natten, både i Lyngdal og Kvinesdal.