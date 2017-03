Brann i leilighet

Brannvesenet har rykket ut fra Lyngdal, Birkeland og Mandal til eiendommen.

Politiet fikk meldingen klokken 12.48.

Utrykningsleder fra Mandal, Tommy Høyland, sier til Lister24 klokken 13.00 at ingen nødetater er på stedet enda slik at de ikke har fått oppdateringer om omfanget av brannen.

Klokken 13.11 skriver politiet på Twitter at brannvesenet har kontroll på brannen.

- Det var brann i et vaskerom. Årsak er ukjent sier befalsvakt Inge Jakob Hansen til Lister24.

Han forteller at mellom 25 og 30 brannmenn fra brannvesenet i Lyngdal, Birkeland og Mandal rykket ut til stedet. Fra Mandal ble det rykket ut med spesialbil.

- Brannen startet på vaskerommet - mulig på grunn av vaskemaskinen. Brannvesenet har knust vinduet for å komme inn. Brannen ble slukket raskt og og man jobber nå med å lufte ut boligen. Naboene er naturlig nok ganske oppskaket over hendelsen, sier Rune Hauan som er frilanser for regionavisen Lister.

Klokken 13.53 skriver politiet en oppdatert melding om at en kvinne er kjørt til Flekkefjord sykehus etter å ha vært eksponert for røyk.

Politiet oppretter sak på brannen.

Rett etter klokken 16.00 la akuttmottaket på Sørlandet sykehus i Flekkefjord ut en Twitter-melding der det opplyses at kvinnen som ble mottatt der etter brannen i Lyngdal er lettere skadet.